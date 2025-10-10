Pescara 56enne uccisa in strada dall’ex marito

A Lettomanoppello, in provincia di Pescara, una donna di 56 anni è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex marito. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, in strada, davanti a diversi passanti e persino al nipote di appena 12 anni, che ha assistito alla scena senza poter far nulla. L’uomo, Antonio Mancini, 69 anni, pluripregiudicato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

