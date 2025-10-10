Pescara 56enne uccisa in strada dall’ex marito

A Lettomanoppello, in provincia di Pescara, una donna di 56 anni è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex marito. L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, in strada, davanti a diversi passanti e persino al nipote di appena 12 anni, che ha assistito alla scena senza poter far nulla. L’uomo, Antonio Mancini, 69 anni, pluripregiudicato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Pescara, 56enne uccisa in strada dall’ex marito

In questa notizia si parla di: pescara - 56enne

La Asl si prepara alla prima tranche con la possibilità di arrivare fino a 85mila dosi: «Così si alleggerisce il lavoro negli ospedali» #Sanità #Pescara - facebook.com Vai su Facebook

Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: l'orrore davanti al nipote 12enne, «sfiorato dai proiettili» - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Riporta leggo.it

Uccide la moglie in strada a colpi di pistola, choc vicino Pescara: arrestato un 70enne pluripregiudicato - Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima, Clelia, di 66 anni, è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di ... Riporta msn.com