Perugia rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città | un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia a Perugia: due uomini fermati per ricettazione, furgone rubato restituito alla parrocchia di Argenta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Perugia, rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città: un arresto e una denuncia

In questa notizia si parla di: perugia - rubano

In vista della Marcia della Pace e della Fraternità Perugia–Assisi, in programma domenica 12 ottobre 2025, è stato definito il percorso cittadino che attraverserà il centro urbano, garantendo la sicurezza e la partecipazione in un clima di ordine e collaborazion - facebook.com Vai su Facebook

Dibattito pubblico su spazio urbano e cultura: a Perugia fa il suo esordio Radio Edicola - X Vai su X

Perugia, rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città: un arresto e una denuncia - Un arresto e una denuncia a Perugia: due uomini fermati per ricettazione, furgone rubato restituito alla parrocchia di Argenta. Si legge su virgilio.it

Tir travolge furgone Anas che soccorre camper in panne, morta bambina di 8 anni in viaggio con la famiglia sulla E45 - Tragedia sulla E45 tra Resina e Pierantonio: una bambina di 8 anni è morta dopo che un tir ha investito un furgone dell'Anas che aiutava un camper in panne. Lo riporta ilmessaggero.it