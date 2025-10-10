Perugia rubano il furgone della parrocchia e lo usano in città | un arresto e una denuncia

Notizie.virgilio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arresto e una denuncia a Perugia: due uomini fermati per ricettazione, furgone rubato restituito alla parrocchia di Argenta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

