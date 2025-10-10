Perù destituita presidente Dina Boluarte in carica dal 2022 approvato impeachment da Parlamento con 118 voti su 122 Josè Jerì ad interim

L’aula del Congresso di Lima ha dunque posto fine al mandato di Dina Boluarte, aprendo una nuova fase di incertezza politica per il Perù. Con un voto quasi unanime, 118 sì su 122, i parlamentari hanno sancito la destituzione della leader centrista, accusata di “incapacità morale permanente” I. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

per249 destituita presidente dinaPerù, destituita la presidente Boluarte - Il Parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità. Riporta rainews.it

