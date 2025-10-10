Perù destituita la presidente Dina Boluarte
(Adnkronos) – La presidente peruviana Dina Boluarte è stata destituita dal Parlamento di Lima che ha votato compatto, con tutti i 118 deputati a favore, zero contrati e zero astenuti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento peruviano, José Jerí, durante una riunione del Parlamento nella quale Boluarte non era presente nonostante fosse stata invitata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
destituita - presidente
