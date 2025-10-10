Perù destituita la presidente Dina Boluarte | il Parlamento approva l’impeachment con 118 voti

Il Parlamento del Perù ha votato nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre la  destituzione della presidente Dina Boluarte, approvando con  118 voti favorevoli su 122  la mozione di impeachment per « incapacità morale permanente ». È la fine del mandato iniziato meno di tre anni fa, nel dicembre 2022, quando Boluarte era salita al potere dopo la caduta di Pedro Castillo. Il voto è arrivato al termine di una sessione parlamentare ad alta tensione, convocata d’urgenza e proseguita fino a tarda notte. La presidente,  63 anni, non si è presentata in aula né ha inviato un rappresentante legale per esercitare il suo diritto di difesa. 🔗 Leggi su Open.online

