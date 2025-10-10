Perù destituita la presidente Buluarte

9.10 Il Parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità. Una schiacciante maggioranza di 118 legislatori su 122 ha votato a favore del suo impeachment. In base alla legge il capo del Parlamento di Lima, Jeri, ha assunto la presidenza ad interim. Il mandato di Boluarte, cominciato a dicembre 2022, è stato segnato da proteste e accuse di corruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it