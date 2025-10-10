Perù destituita la presidente Boluarte

Servizitelevideo.rai.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.10 Il Parlamento peruviano ha destituito la presidente Dina Boluarte, criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità. Una schiacciante maggioranza di 118 legislatori su 122 ha votato a favore del suo impeachment. In base alla legge il capo del Parlamento di Lima, Jeri, ha assunto la presidenza ad interim. Il mandato di Boluarte, cominciato a dicembre 2022, è stato segnato da proteste e accuse di corruzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: destituita - presidente

Perù, destituita la presidente Dina Boluarte

Perù, destituita la presidente Buluarte

per249 destituita presidente boluartePerù, destituita la presidente Dina Boluarte - La presidente peruviana Dina Boluarte è stata destituita dal Parlamento di Lima che ha votato compatto, con tutti i 118 deputati a favore, zero contrati e zero astenuti. Da msn.com

per249 destituita presidente boluartePerù, il parlamento approva l’impeachment: destituita Boluarte - Il Congresso peruviano ha approvato l’impeachment della presidente Dina Boluarte, assente all’udienza notturna. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Per249 Destituita Presidente Boluarte