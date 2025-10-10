Perù approvato l' impeachment per la presidente Boluarte | José Jerì nominato nuovo capo di Stato

Quelle appena trascorse sono state ore critiche per la presidente peruviana Dina Boluarte, forse le peggiori da quando è salita al potere nel dicembre 2022, dopo che il suo predecessore, il presidente Pedro Castillo - sotto il quale era stata vicepresidente - era stato destituito e arrestato per. 🔗 Leggi su Today.it

