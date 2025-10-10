Perù approvato l' impeachment per la presidente Boluarte | José Jerì nominato nuovo capo di Stato
Quelle appena trascorse sono state ore critiche per la presidente peruviana Dina Boluarte, forse le peggiori da quando è salita al potere nel dicembre 2022, dopo che il suo predecessore, il presidente Pedro Castillo - sotto il quale era stata vicepresidente - era stato destituito e arrestato per. 🔗 Leggi su Today.it
Perù, il parlamento approva l'impeachment: destituita Boluarte - Il Congresso peruviano ha approvato l'impeachment della presidente Dina Boluarte, assente all'udienza notturna.
Parlamento Perù approva via libera a impeachment Boluarte - Il Parlamento peruviano ha approvato misure per dare il via libera alla procedura di impeachment contro la presidente Dina Boluarte, mentre il Paese è alle prese con proteste antigovern ...