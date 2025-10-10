Persona socialmente pericolosa | rintracciato e denunciato
I carabinieri della stazione di Monselice hanno denunciato un 37enne nordafricano, residente nella bassa padovana, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile della violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune emessa dall’autorità di pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
I provvedimenti sono stati adottati dopo ripetuti interventi dei Carabinieri che hanno rilevato numerosi episodi di turbativa dell’ordine pubblico e segnalazioni per l’assidua frequenza di persone dedite a reati o comportamenti socialmente pericolosi. - facebook.com Vai su Facebook
Lavori socialmente utili per detenuti e sportello delle persone ‘dimittenti’ o ‘fine pena’ - X Vai su X
"Persona socialmente pericolosa": rintracciato e denunciato - L'8 ottobre durante un servizio perlustrativo in stazione a Monselice i carabinieri hanno fermato un nordafricano di 37 anni gravato del foglio di via obbligatorio per la durata di 4 anni. Scrive padovaoggi.it
“Hanno ucciso una persona in piazza Duomo”: 16enne rintracciato a scuola a Milano e denunciato per procurato allarme - Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 27 febbraio, è arrivata una telefonata allarmante alla centrale operativa del numero unico per le emergenze 112: "C'è una persona appena ammazzata in piazza ... Secondo fanpage.it