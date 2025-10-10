Pericolosa si dimetta Salvini attacca l' Albanese
Francesca Albanese torna al centro del dibattito politico nostrano. Le ultime uscite della relatrice speciale dell’Onu hanno scatenato le più diverse reazioni da parte dei partiti politici italiani. Con la sinistra che continua a difendere e la destra che cerca di capire il motivo delle sue sparate. Nei giorni scorsi la stessa Albanese è stata protagonista di una polemica legata alla sua partecipazione a In Onda. La relatrice, come si vede nel video che ha fatto il giro del web, si è alzata improvvisamente ed ha abbandonato la trasmissione mentre un altro ospite, il giornalista Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione espressa dalla senatrice Segre sulla definizione di genocidio e sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: pericolosa - dimetta
Mo: Salvini, 'Albanese? Pericolosa, non rappresenta Italia, si dimetta dall'Onu'
ALBANESE TACCIA O SI DIMETTA La sedicente avvocata Francesca Albanese, la cui cultura giuridica è inversamente proporzionale al suo equilibrio, farebbe bene a tacere, non prima di aver chiesto scusa per le sue intemerate, le più recenti delle quali colpi - facebook.com Vai su Facebook
Salvini attacca Francesca Albanese dopo la pace tra Hamas e Israele: "Vergognosa, se ha pudore si dimetta" - Matteo Salvini attacca Francesca Albanese: "Occorre capire Hamas contro Israele? Come scrive virgilio.it
Mo: Salvini, 'Albanese? Pericolosa, non rappresenta Italia, si dimetta dall'Onu' - "Questa signora è pericolosa, vuole mettere in discussione un piano che ha trovato l'ok, almeno a stasera, perfino dei terroristi islamici di Hamas. Segnala iltempo.it