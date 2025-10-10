Francesca Albanese torna al centro del dibattito politico nostrano. Le ultime uscite della relatrice speciale dell’Onu hanno scatenato le più diverse reazioni da parte dei partiti politici italiani. Con la sinistra che continua a difendere e la destra che cerca di capire il motivo delle sue sparate. Nei giorni scorsi la stessa Albanese è stata protagonista di una polemica legata alla sua partecipazione a In Onda. La relatrice, come si vede nel video che ha fatto il giro del web, si è alzata improvvisamente ed ha abbandonato la trasmissione mentre un altro ospite, il giornalista Francesco Giubilei, si diceva d'accordo con la posizione espressa dalla senatrice Segre sulla definizione di genocidio e sul dramma di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Pericolosa, si dimetta". Salvini attacca l'Albanese