Perdi la fermata finisci ad Ostia ed è subito Suburra | polemica sulla pubblicità Netflix

Roma, 10 ottobre 2025 – Nelle ultime ore a Roma sono comparsi nuovi manifesti firmati Netflix per promuovere l'universo di Suburra. Le affissioni, visibili in diverse stazioni della metropolitana, ritraggono Alessandro Borghi, volto simbolo della serie, accompagnato da una frase che ha rapidamente fatto discutere: " Perdi la fermata, finisci a Ostia, ti senti scossa, agitata. Ed è subito Suburra ". Il cuore della polemica è proprio nell'uso di quel nome – Ostia – come sinonimo di pericolo o tensione che secondo i critici viene ridotto a metafora pubblicitaria per evocare l'atmosfera cupa della serie.