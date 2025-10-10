Percorsi abilitanti e concorso docenti PNRR3 | chi potrà partecipare Pillole di Question Time

Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato affrontato un tema rilevante riguardante l’accesso al concorso PNRR3. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di partecipazione per coloro che stanno frequentando o dovranno iniziare i nuovi percorsi abilitanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - abilitanti

Percorsi abilitanti per docenti: tra costi insostenibili, burocrazia caotica e lezioni inutili, ecco perché il sistema rischia di allontanare gli insegnanti più motivati dalle aule

Tutor coordinatori nei percorsi abilitanti: il Ministero conferma l’esonero fino a dicembre 2025

Percorsi abilitanti secondaria, docenti tutor: conferma degli esoneri [Nota]

Percorsi abilitanti 30, 36, 60 CFU 2025/26: chi può partecipare, tempi e costi [LO SPECIALE] - X Vai su X

Percorsi abilitanti 2025/2026 TERZO CICLO: PUBBLICAZIONE BANDI A GENNAIO 2026. CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO QUALI TEMPISTICHE? Possibile inserirsi in GPS con riserva? Tutte le INFO - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3 e percorsi abilitanti 2025/26: ecco le novità. RISPOSTE AI QUESITI - Ieri si è svolta una riunione al Ministero in cui l'Amministrazione ha comunicato che è stato firmato il decreto per il concorso PNRR3, ... Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. Scrive orizzontescuola.it