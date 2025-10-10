Perché Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Ventura avrebbe voluto avere al suo fianco Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello. Perché la proposta non si è concretizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - selvaggia

Selvaggia Lucarelli spiega così il perché del suo NO al Grande Fratello - La nota giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarell, spiega il perché del suo no al ruolo di opinionista al Grande Fratello ... Da tuttosulgossip.it

Selvaggia Lucarelli risponde a Nancy Brilli dopo polemica a Ballando/ “Bonus lutto? Ecco la verità” - Selvaggia Lucarelli risponde alle critiche dopo il commento sul lutto animale di Nancy Brilli: “Volevo solo essere onesta, non offensiva”. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Selvaggia Lucarelli Ha