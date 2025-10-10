Perché Pechino apre la prima fabbrica di insulina in Nigeria

Formiche.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal debito alle medicine, il passo è breve. La Cina non ha mai tolto dal mirino l’Africa. Strade, porti, infrastrutture, gas, nulla si è salvato dalle grinfie del Dragone. Il quale ha ricambiato i Paesi del continente con robuste dosi di debito ad alta tossicità. Ora la partita si sposta su un altro terreno, quello della salute, anche se il canovaccio è un po’ sempre lo stesso: una marea di soldi prestati dalle banche cinesi, quasi sempre a controllo statale, ai governi africani. Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio dell’Ambasciatore cinese in Nigeria, Yu Dunhai, circa la volontà di costruire la prima fabbrica di insulina in Africa, per mano della Shanghai Haiqi Industrial. 🔗 Leggi su Formiche.net

perch233 pechino apre la prima fabbrica di insulina in nigeria

© Formiche.net - Perché Pechino apre la prima fabbrica di insulina in Nigeria

In questa notizia si parla di: perch - pechino

A Pechino apre il primo negozio gestito da un robot umanoide - L'azienda cinese omonima punta a espandersi in 10 città entro l'anno. Come scrive punto-informatico.it

Come vedere Pechino Express 2025 in chiaro: anticipazioni prima puntata 29 agosto/ Prime scintille! - Anticipazioni Pechino Express 2025 e come vedere in chiaro la prima puntata oggi, 29 agosto: si parte dall’isola di Palawan. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Pechino Apre Prima