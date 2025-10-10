Dal debito alle medicine, il passo è breve. La Cina non ha mai tolto dal mirino l’Africa. Strade, porti, infrastrutture, gas, nulla si è salvato dalle grinfie del Dragone. Il quale ha ricambiato i Paesi del continente con robuste dosi di debito ad alta tossicità. Ora la partita si sposta su un altro terreno, quello della salute, anche se il canovaccio è un po’ sempre lo stesso: una marea di soldi prestati dalle banche cinesi, quasi sempre a controllo statale, ai governi africani. Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio dell’Ambasciatore cinese in Nigeria, Yu Dunhai, circa la volontà di costruire la prima fabbrica di insulina in Africa, per mano della Shanghai Haiqi Industrial. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Pechino apre la prima fabbrica di insulina in Nigeria