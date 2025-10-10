Perché oggi Atletico Madrid-Inter si giocherà in Libia | non è una amichevole come tutte le altre

L'Inter è volata in Libia a Bengasi dove oggi alle 18:00 sfiderà l'Atletico Madrid al Benghazi International Stadium di fronte a 40 mila spettatori. Non sarà un semplice test-match ma un incontro voluto e organizzato fortemente dal Fondo Governativo che ha messo in palio la "Coppa della Ricostruzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

