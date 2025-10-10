Perché oggi Atletico Madrid-Inter si giocherà in Libia | non è una amichevole come tutte le altre

L'Inter è volata in Libia a Bengasi dove oggi alle 18:00 sfiderà l'Atletico Madrid al Benghazi International Stadium di fronte a 40 mila spettatori. Non sarà un semplice test-match ma un incontro voluto e organizzato fortemente dal Fondo Governativo che ha messo in palio la "Coppa della Ricostruzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - oggi

Oggi l'annuncio. Il presidente pensa di meritarselo perché «ho fermato 7 guerre, anzi 8». Ma il direttore dell'Istituto spiega: assegnato a gennaio, ormai è tardi - facebook.com Vai su Facebook

#Braghin a @TheAthleticFC: ‘Cantore a Washington? Ci hanno fatto un assegno pesante. Ma non inserirò più clausole nei contratti perché con il mercato che sta impazzendo, quello che oggi sembra tanto potrebbe non sembrarlo tra un paio di mesi’ #Juventu - X Vai su X

Perché oggi Atletico Madrid-Inter si giocherà in Libia: non è una amichevole come tutte le altre - L'Inter è volata in Libia a Bengasi dove oggi alle 18:00 sfiderà l'Atletico Madrid al Benghazi International Stadium di fronte a 40 mila spettatori ... Si legge su fanpage.it

Atletico Madrid-Inter, dove vedere l'amichevole in tv - Atletico Madrid, in programma venerdì 10 ottobre alle 18 a Bengasi, in Libia, sarà trasmessa in diretta da Inter Tv, disponibile su Amazon Prime Video. Lo riporta today.it