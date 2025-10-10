Perché l’ho scritto Garlasco la verità sul pizzino | il padre di Sempio racconta tutto
La frase, un pizzino scritto a mano e apparentemente criptico, è diventata un punto focale nell’ inchiesta della procura di Brescia che sta indagando sulla presunta corruzione dell’ex pubblico ministero Mario Venditti. A fornire la sua versione dei fatti è stato Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, sentito come testimone il 26 settembre scorso presso il comando della Guardia di finanza di Pavia. La sua spiegazione sul significato di quelle poche parole getta luce su quella che, a suo dire, era una semplice previsione di spesa domestica. Sempio senior ha dichiarato che l’annotazione era una stima di quanto la famiglia avrebbe dovuto sborsare complessivamente per le parcelle degli avvocati al termine della complessa vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, i 7 oggetti più importanti sequestrati ad Andrea Sempio dal case del computer al libro di Tizzoni - Caso Garlasco, quali sono i 7 oggetti chiave sequestrati ad Andrea Sempio: figurano il case di un computer e il memoriale del nipote di Flavius Savu ... Scrive virgilio.it
Garlasco, l'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro" - 30 Euro", sequestrato lo scorso maggio a casa dei genitori di Andrea Sempio e i loro movimenti bancari dell'epoca della prima indagine della Procura ... Segnala ansa.it