Israele e Hamas hanno firmato un accordo storico dopo due anni di guerra devastante, ma l’Unione europea è rimasta completamente ai margini delle trattative. Netanyahu ha definito l’Europa “essenzialmente irrilevante” nel processo di pace, accusandola di aver ceduto al terrorismo palestinese. I veri protagonisti della mediazione? Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, mentre Macron ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Perché l’Europa non ha toccato palla nella tregua a Gaza – Eurofocus podcast, Adnkronos