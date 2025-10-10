Perché la vera pace è ancora lontana
Israele e Hamas hanno accettato il piano del presidente statunitense Donald Trump, e le parti si preparano al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, dopo il cessate il. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: perch - vera
La vera domanda è: perché Vacherot, che è anche partito dalle qualificazioni, è uno dei pochi a non stare male a Shanghai? Oltre a essere infinitamente meno forte di gente come Sinner, Djokovic, Fritz, Rune e Medvedev, dovrebbe anche essere decisament - X Vai su X
Rubrica eccezionalmente creata insieme ad Amelia Pond, perchè è lei la vera Swiftie, io sono solo una supporter. Comunque, domenica scorsa siamo finite io, lei e Tardis a vedere The Official Release Party of a Showgirl e quindi oggi vi propongo il memino p - facebook.com Vai su Facebook