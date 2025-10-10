Perché i valori occidentali oggi vivono nella bandiera palestinese

di Francesco Grillo Qualche mese fa, in occasione del mancato raggiungimento del quorum al referendum, guardando in particolar modo al quesito sulla cittadinanza, scrissi che alla sinistra politica era mancato l’immaginario. Mi riferivo alla capacità di saper toccare il cuore delle persone offrendo loro la possibilità di immaginare un futuro nuovo e più bello, qualcosa per cui lottare di più grande della singola rivendicazione, per quanto possa essere giusta, di una parte sociale. Si tratta proprio di quanto abbiamo visto nell’ampia partecipazione allo sciopero generale di venerdì: maree umane di giovani, lavoratori e anziani non condividevano soltanto la rabbia per l’impunità di cui gode lo Stato d’Israele, non si limitavano a manifestare la propria solidarietà verso un popolo martoriato, ma, ed è questo il punto più importante, empatizzavano con il desiderio di libertà e il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

