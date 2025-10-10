Perché ha battuto Gerry De Martino retroscena pazzesco dopo la vittoria di Affari Tuoi

News Tv. Tutti sul divano, telecomando alla mano e occhi incollati allo schermo: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna non è mai stata così avvincente. Da una parte Stefano De Martino, fresco di popolarità e sempre più amato dal pubblico; dall’altra il mitico Gerry Scotti, vero pilastro della televisione italiana. Ebbene sì, per la prima volta dopo settimane serrate, Rai 1 sorpassa Canale 5: Affari Tuoi raccoglie 5.092.000 spettatori con uno share del 24,5%, contro i 5.035.000 (24,2%) di Gerry nazionale. Una differenza minima, ma sufficiente a far tremare gli equilibri! Leggi anche: Addio a Paolo Sottocorona, il meteorologo Giuliacci rompe il silenzio Scintille in TV: Stefano De Martino supera Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

