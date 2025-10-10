Perché gli stormi di uccelli volano insieme formando una V | i vantaggi e le specie che lo fanno

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti grandi uccelli migratori volano in formazione a "V" per essere più aerodinamici e risparmiare preziose energie. Lo fanno soprattutto grandi veleggiatori e acquatici, come le gru, i cigni, le anatre, le oche e i pellicani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - stormi

Le danze degli uccelli incantano i pescaresi - Parole che sembrano descrivere quanto sta accadendo in città in questi giorni di San Martino, con il cielo divenuto un palcoscenico ... ilmessaggero.it scrive

Spara agli uccelli che volano sopra il cortile di una scuola dell’infanzia, fermato dai carabinieri - Grosseto, 3 aprile 2024 – Spara dalla finestra di casa agli uccelli che volano sopra il cortile di una scuola dell'infanzia: l'uomo è stato fermato dai carabinieri. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Stormi Uccelli Volano