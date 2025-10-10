Secondo me abbiamo bisogno di un eroe, anzi di un eroe ben preciso. Sto dicendo che è giunto il momento di riportare in scena Jack Bauer. La situazione è davvero triste in questi giorni, non saprei come dirlo diversamente. Accendi la tv sul tg e. sai cosa? Non guardare il telegiornale. Smetti di farlo. Disconnettiti da X aka Twitter. Chiudi ogni browser. Gli orrori sembrano ineluttabili e la nazione pare in caduta libera. Sono ore spaventose, queste, sono gli ultimi giorni dell'ultimo stadio del capitalismo. Per chi non lo sapesse, Jack Bauer è il protagonista di 24, uno dei più grandi fenomeni televisivi degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché è un buon momento per resuscitare Jack Bauer e la serie 24