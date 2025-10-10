Perché è difficile essere ottimisti sul seguito del piano per Gaza

Internazionale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele vuole trattare solo con le forze politiche palestinesi più screditate, per impedire di fatto qualsiasi soluzione duratura. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

perch233 232 difficile essere ottimisti sul seguito del piano per gaza

© Internazionale.it - Perché è difficile essere ottimisti sul seguito del piano per Gaza

In questa notizia si parla di: perch - difficile

Morata: "Probabilmente lascerò la nazionale. In Spagna mi &#232; difficile essere felice, non c'è rispetto" - Alvaro Morata lancia un'altra bordata alla Spagna: "Mi è molto difficile essere felice lì, non c'è rispetto". Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Perch233 232 Difficile Essere