Perché è difficile essere ottimisti sul seguito del piano per Gaza
Israele vuole trattare solo con le forze politiche palestinesi più screditate, per impedire di fatto qualsiasi soluzione duratura. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: perch - difficile
È difficile trovare le parole… perché con te se ne va un pezzo di casa. Un sorriso per tutti, una presenza costante al campo, una carica che non si è mai spenta, nemmeno per un momento. Gli Highlanders perdono tanto, tantissimo. Ma il tuo spirito, la tua ge - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze docenti 2025, spezzone difficile da completare perché le cattedre “non si spezzano”. Pillole di Question Time - X Vai su X
Morata: "Probabilmente lascerò la nazionale. In Spagna mi è difficile essere felice, non c'è rispetto" - Alvaro Morata lancia un'altra bordata alla Spagna: "Mi è molto difficile essere felice lì, non c'è rispetto". Si legge su calciomercato.com