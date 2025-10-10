Perché David Parenzo è assente da L'aria che tira al suo posto Gerardo Greco | c'entra Cesare Cremonini

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

David Parenzo assente programmato a L'aria che tira: modera un panel con Cremonini al 40° convegno di Capri della Confindustria. Ieri l'omaggio a Paolo Sottocorona: "Il tuo spazio resterà sempre il tuo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - david

David Parenzo a Maurizio Gasparri: "C'&#232; il suo compagno di liceo Tajani in diretta", "Non banalizzi, dà notizie drammatiche" - Maurizio Gasparri (Forza Italia) a David Parenzo: "Il buon Trump ha fatto l'americano, finalmente. Segnala la7.it

“Pippa di meno”, David Parenzo replica alla sfuriata di Enzo Iacchetti contro Israele - Anche David Parenzo si unisce al coro delle reazioni seguite all'ormai celebre sfogo tv di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 David Parenzo 232