Perché chi riceve la lettera di risarcimento da DAZN deve cestinarla e non pagare secondo l'esperto

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Dona, avvocato e Presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha parlato a Fanpage della questione relativa alla lettera di risarcimento inviata da DAZN a coloro i quali hanno usufruito del 'pezzotto': "Di fronte a lettere del genere bisogna non pagare assolutamente né rispondere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

