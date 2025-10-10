Roma, 10 ottobre 2025 – Il piano di pace avanzato da Donald Trump è stato approvato (o meglio è stato dato l’ok alla parte relativa al cessate il fuoco propedeutico allo scambio di prigionieriostaggi fa Israele e Hamas ) dal governo israeliano. Un ok non condiviso da tutto il governo. Il ministro della sicurezza interna Itaman Ben Gvir e quello alle Finanze Finanze Bezalel Smotrich, esponenti dell’ultradestra israeliana, hanno votato contro all’accordo. Ma perché Ben-Gvir e l’ultradestra sono contrari all’accordo di pace con Hamas? epa12434336 (FILE) - Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir (C) inspects M5 automatic assault rifles being handed out to volunteers, members of a security squad, during the squad's inauguration in the southern city of Ashkelon, Israel, 27 October 2023 (reissued 06 October 2025). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Ben-Gvir e l’ultradestra di Israele sono contrarie alla pace di Trump a Gaza