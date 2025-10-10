Perché Barbie è tra le migliori invenzioni del 2025 selezionate da Time

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama You Create Barbie: è la novità in casa Mattel premiata dal Time, che anche quest'anno ha stilato la classifica delle "Best Inventions". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - barbie

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Barbie 232 Migliori