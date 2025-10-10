Perché Barbie è tra le migliori invenzioni del 2025 selezionate da Time
Si chiama You Create Barbie: è la novità in casa Mattel premiata dal Time, che anche quest'anno ha stilato la classifica delle "Best Inventions". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - barbie
Canada, fermato perché guida la Jeep di Barbie. Adulto senza patente circolava su strada a Prince George, in British Columbia #ANSA - X Vai su X
Canada, fermato perché guida la Jeep di Barbie. Adulto senza patente circolava su strada a Prince George, in British Columbia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook