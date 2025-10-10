L ’atteso premio Nobel per la Pace è stato annunciato dal Comitato norvegese e, quest’anno, va a una donna: Maria Corina Machado, leader dell’opposizione democratica venezuelana. Il riconoscimento, però, spiegano i giudici, non è solo un riconoscimento a una figura politica tradizionale, non è solo un premio diplomatico per negoziati e compromessi. È l’onore tributato a una donna che ha scelto di rimanere in piedi quando avrebbe potuto inginocchiarsi, di rimanere nel suo paese quando avrebbe potuto fuggire, di mantenere accesa la fiamma della democrazia mentre il regime cercava di spegnerla. Per l’8 marzo il Nobel celebra le donne che hanno lasciato un segno nel mondo X Maria Corina Machado, il coraggio della resistenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Per più di venti anni la leader democratica ha combattuto per i diritti democratici dei venezuelani. Il comitato norvegese riconosce il suo coraggio civile: una lezione di resistenza non violenta in un'epoca dove l'autoritarismo avanza globalmente