Per Lucca possibile chance col Torino

Forzazzurri.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Udinese può partire titolare nella trasferta di Torino. Inizio di stagione in sordina per l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, spodestato dall’ottimo impatto nel campionato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

per lucca possibile chance col torino

© Forzazzurri.net - Per Lucca possibile chance col Torino

In questa notizia si parla di: lucca - possibile

lucca possibile chance torinoPer Lucca possibile chance col Torino - Inizio di stagione in sordina per l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, spodestato ... Lo riporta forzazzurri.net

Udinese a Torino senza Lucca nonostante i due giorni in più. Ecco quando può rientrare - Nonostante lo slittamento in avanti di due giorni della partita sul campo del Torino prevista inizialmente per oggi, e rinviata al pari delle altre tre di Serie A previste in data odierna a causa ... m.tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lucca Possibile Chance Torino