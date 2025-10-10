Per la rassegna ' Cinema e Psiche' arriva Elisa presentato dal regista Leonardo di Costanzo

Al Cinema Eliseo proseguono le proiezioni promosse dalla rassegna “Cinema e Psiche - Voci nel vuoto: tra solitudine e impotenza”. Lunedì 13 ottobre il multisala ospita "Elisa", il film di Leonardo di Costanzo uscito nel 2025 con protagonista Barbara Ronchi.Elisa, una ragazza di buona famiglia è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

