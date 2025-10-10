Per la Querzoli Volley Forlì la prima al Villa Romiti e della nuova società | sfida contro San Marino
Sabato alle 16:30 si terrà l'esordio casalingo per la Querzoli Volley Forlì al Palasport Villa Romiti contro la Beach Park Volley Repubblica di San Marino. Al via la nuova stagione del campionato nazionale di serie B maschile. Esordio molto atteso nella nuova casa del volley forlivese per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: querzoli - volley
Volley serie B, al via la preparazione e la stagione della Querzoli Forlì
Dinamo Pallavolo Bellaria I.M.- Idea Volley Rubicone - facebook.com Vai su Facebook
Mondiale volley: Giappone battuto, Turchia la prima finalista - La Turchia è la prima finalista ai Mondiali di volley femminile grazie al successo in semifinale contro il Giappone, con il risultato di 3- Da ansa.it