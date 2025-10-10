Per la Querzoli Volley Forlì la prima al Villa Romiti e della nuova società | sfida contro San Marino

Forlitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 16:30 si terrà l'esordio casalingo per la Querzoli Volley Forlì al Palasport Villa Romiti contro la Beach Park Volley Repubblica di San Marino. Al via la nuova stagione del campionato nazionale di serie B maschile. Esordio molto atteso nella nuova casa del volley forlivese per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: querzoli - volley

