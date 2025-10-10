Per la prima volta la protagonista è una serial killer donna

A una settimana dall’arrivo su Netflix della terza stagione dedicata a Ed Gein, sono iniziate le riprese della quarta stagione di Monster 4. Una stagione che, a sorpresa, mette al centro per la prima volta una serial killer donna: Lizzie Borden, accusata nel 1892 dell’omicidio dei propri genitori. La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › Charlie Hunnam trasforma il “Monster” Ed Gein in un killer stile “Playgirl”. Una bellezza che quasi offusca l’orrore Monster 4, la serie Netflix si farà, cast e serial killer. Ad interpretare Borden è stata scelta Ella Beatty, giovane attrice figlia di Annette Bening e Warren Beatty apparsa nella serie Feud: Capote vs. 🔗 Leggi su Iodonna.it

