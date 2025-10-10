Per la prima volta la protagonista è una serial killer donna
A una settimana dall’arrivo su Netflix della terza stagione dedicata a Ed Gein, sono iniziate le riprese della quarta stagione di Monster 4. Una stagione che, a sorpresa, mette al centro per la prima volta una serial killer donna: Lizzie Borden, accusata nel 1892 dell’omicidio dei propri genitori. La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › Charlie Hunnam trasforma il “Monster” Ed Gein in un killer stile “Playgirl”. Una bellezza che quasi offusca l’orrore Monster 4, la serie Netflix si farà, cast e serial killer. Ad interpretare Borden è stata scelta Ella Beatty, giovane attrice figlia di Annette Bening e Warren Beatty apparsa nella serie Feud: Capote vs. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: prima - volta
Padel, il CTP Vaiano promosso per la prima volta in Serie C
Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»
Razzia sotto l’ombrellone, scippato un turista fedele. “Prima volta in 60 anni”
Dall'India arriva una notizia inquietante. Decine di bambini sono morti dopo aver assunto degli sciroppi per la tosse contaminati. E non è la prima volta che accade... - facebook.com Vai su Facebook
Orecchio bionico con il robot, bimbo di 3 anni sente per la prima volta - X Vai su X