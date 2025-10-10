Per la ' Domenica di Carta' apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Foggia

Anche a Foggia torna la ‘Domenica di Carta’, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, volta a far conoscere e apprezzare l’immenso e inestimabile patrimonio archivistico e librario custodito da Archivi di Stato e biblioteche. Per l’edizione di quest’anno la Direzione Generale Archivi ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

