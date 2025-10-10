Per la ' Domenica di Carta' apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Foggia
Anche a Foggia torna la ‘Domenica di Carta’, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, volta a far conoscere e apprezzare l’immenso e inestimabile patrimonio archivistico e librario custodito da Archivi di Stato e biblioteche. Per l’edizione di quest’anno la Direzione Generale Archivi ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: domenica - carta
Carta d’identità a Roma: open day sabato 2 e domenica 3 agosto
Carta d'identità a Roma: open day sabato 23 e domenica 24 agosto
Carta d'identità a Roma: open day sabato 6 e domenica 7 settembre
Domenica di Carta 12 ottobre 2025 | ore 9.30–12.30 Sala di Lettura, Biblioteca Braidense Storie di carta. Gli archivi svelati La Braidense apre le porte per mostrare il suo Archivio storico e quelli ospitati dalla Biblioteca. Apertura straordinaria con ingress - facebook.com Vai su Facebook
Domenica di Carta all’Archivio di Stato di Venezia Domenica 12/10 | 9:00-16:00 Visite gratuite ai chiostri monumentali e al percorso “Architetture: l’arte di costruire” ? 9:30 | 11:00 | 14:30 ? http://prenotazione.archiviodistatovenezia.it #EnjoyRespectV - X Vai su X
Domenica di carta 2025: iniziative dell’Archivio di Stato di Siena - L’Archivio di Stato di Siena, in occasione della Domenica di carta 2025, propone l’apertura straordinaria del Museo delle Biccherne e Domenica 12 ottobre il museo delle Biccherne e la Mostra do ... Riporta ilcittadinoonline.it
Imperia: il 12 ottobre l’Archivio di Stato aderisce alla “Domenica di Carta” con l’apertura straordinaria di due mostre - Il prossimo 12 ottobre torna Domenica di Carta, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare l’immenso patrimonio custodito negli archivi e nelle biblioteche statali. imperiapost.it scrive