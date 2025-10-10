Per il presidente camerunese Paul Biya le elezioni sono una formalità
A 92 anni, al potere dal 1982, è il presidente in carica più anziano del mondo. Ma questo non gli ha impedito di essere il candidato del partito di governo alle elezioni del 12 ottobre. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Mancano pochi giorni alle elezioni presidenziali in Camerun, previste domenica 12 ottobre. L'attuale presidente, Paul Biya, 92 anni, si prepara a quello che potrebbe essere il suo ottavo mandato consecutivo.
