Per Gaza è un passo importante ma ci sono ancora tante incognite

Gaza, la svolta di Macron: “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Ira di Israele. Hamas: “Passo positivo”

Gaza a un passo dal baratro. Voluto da Netanyahu

Gaza, nessun passo indietro da"Netanyahu: "Voglio liberarla, non occuparla"

Antonio Tajani: Importante passo verso la pace con il cessate il fuoco a Gaza - "Mi pare un'ottima notizia, mi pare un passo importante verso la pace, bisogna consolidare questo cessate il fuoco, andare avanti con le successive tappe, questo risultato si aggiunge al cessate il ... quotidiano.net scrive

Gaza a un passo dalla tregua. «Pronti a liberare 60 ostaggi». Negoziatori al lavoro in Egitto e Qatar - A quattordici mesi dall’inizio della guerra a Gaza, dal massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 a cui &#232; seguita la reazione di Israele, l’accordo per il cessate il fuoco, cercato inutilmente per ... Secondo ilmessaggero.it

