Per Gaza è un passo importante ma ci sono ancora tante incognite
Gaza, la svolta di Macron: “Riconosceremo lo stato di Palestina”. Ira di Israele. Hamas: “Passo positivo”
Gaza a un passo dal baratro. Voluto da Netanyahu
Gaza, nessun passo indietro da"Netanyahu: "Voglio liberarla, non occuparla"
Per @RetePaceDisarmo: “Cessate il fuoco a #Gaza passo positivo, ma ora si deve costruire la #Pace” Occorre risolvere le cause di guerra e violenza, garantendo diritti e futuro #Pace #Palestina #Israele - X Vai su X
Galeazzo Bignami Questo è il primo importante passo per l’applicazione del piano di pace di Trump. A due anni da quella tragica strage di civili che ha coinvolto in maniera altrettanto tragica i civili di Gaza. Questa maggioranza e il Governo hanno il merito d - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Tajani: Importante passo verso la pace con il cessate il fuoco a Gaza - "Mi pare un'ottima notizia, mi pare un passo importante verso la pace, bisogna consolidare questo cessate il fuoco, andare avanti con le successive tappe, questo risultato si aggiunge al cessate il ... quotidiano.net scrive
Gaza a un passo dalla tregua. «Pronti a liberare 60 ostaggi». Negoziatori al lavoro in Egitto e Qatar - A quattordici mesi dall’inizio della guerra a Gaza, dal massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 a cui è seguita la reazione di Israele, l’accordo per il cessate il fuoco, cercato inutilmente per ... Secondo ilmessaggero.it