per chi avesse nostalgia dei serpentoni estivi sulle nostre autostrade

L ’ultimo giorno della lunga “Settimana d’oro” in Cina ha trasformato il viaggio di rientro in un gigantesco serpentone di luci rosse. Migliaia di auto, cariche di famiglie e valigie, si sono riversate verso il casello di Wuzhang, tra le province di Anhui e Jiangsu, creando uno dei più imponenti ingorghi dell’anno. Una scena surreale, resa ancora più suggestiva dalle immagini notturne che hanno invaso i social cinesi: un mare di auto ferme, 36 corsie illuminate dai fanali posteriori, come un fiume di lava nel cuore della notte. Viaggiare sicuri: 8 servizi e app indispensabili in vacanza. guarda le foto Il casello più grande della Cina in tilt. 🔗 Leggi su Iodonna.it

