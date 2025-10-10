Per Avi Loeb la probabilità che 3I ATLAS sia un'astronave aliena è del 30-40% | la risposta del SETI

Sulla base di sette anomalie principali, per l'astronomo Avi Loeb dell'Università di Harvard l'oggetto interstellare 3IATLAS ha una probabilità del 30-40 percento di essere di origine artificiale, cioè un'astronave aliena. Arriverebbe nei pressi della Terra tra fine novembre e inizio dicembre. Il famoso SETI, il programma di ricerca sulla vita intelligente nello spazio, ha risposto allo scienziato israeliano con un articolo ad hoc. 🔗 Leggi su Fanpage.it

