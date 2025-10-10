Per amore della verità Tv8 | trama e finale spiegazione del film

Per amore della verità film Tv8. Per amore della verità film Tv8 è diretto da Maritte Lee Go, tratto da una storia vera (leggi qui). Si narrano infatti le azioni di Randy Roth. La pellicola è un giallo familiare che riprende un po’ il genere di Ted Bundy Fascino Criminale. Una donna decide di indagare sul passato del marito della sua migliore amica, quando quest’ultima muore in circostanze misteriose. Questa è in breve la storia di A Rose for Her Grave con protagonisti Chrishell Stause e Colin Egglesfield rispettivamente nei panni di Lori e Randy. A seguire, la trama di Per amore della verità e la spiegazione finale. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

