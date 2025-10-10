Per Albanese è in atto il procrastinarsi del genocidio

Procrastinare. Ospite di In onda, su La7, Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, al solo sentir nominare la senatrice a vita di origini ebraiche Liliana Segre si alza e abbandona di corsa lo studio, non prima di averci regalato un pregevole scampolo dialettico circa le proteste pro Gaza nelle piazze: “Secondo me, queste manifestazioni sono il frutto dell’indignazione della gente dinanzi al procrastinarsi di un genocidio”. E anche per oggi il genocidio lo facciamo domani. (Poiché l’esperta di diritto internazionale ha sostenuto, intervistata da Fanpage, che “il dato fondamentale in questo Paese è l’analfabetismo funzionale”, le segnaliamo che in questo Paese, dove si parla ancora la lingua italiana, il verbo procrastinare significa “rimandare ad altro tempo”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per Albanese è in atto il “procrastinarsi” del genocidio

