Pensioni scatta l’aumento del requisito dei 3 mesi Ma il governo salva i lavori più pesanti
Il governo si prepara a rallentare, almeno in parte, l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, concentrando l’intervento su due categorie specifiche: i lavoratori precoci e quelli impegnati in attività usuranti. La misura, che troverà spazio nella prossima manovra, è stata confermata nella risoluzione di maggioranza approvata da Camera e Senato, e prevede uno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'aumento dell'età pensionabile potrebbe scattare dal 2027 ma non per tutti. Una delle ipotesi allo studio salverebbe chi ha già compiuto i 64 anni
Pensioni, scatta l'aumento del requisito dei 3 mesi. Ma il governo salva i lavori più pesanti - Il governo si prepara a rallentare, almeno in parte, l'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita , concentrando l'intervento ...
L'età della pensione nel 2027 salirà a 67 anni e 3 mesi: deroga solo per pochi, ecco chi verrà premiato - Dal 2027 l'età pensionabile verrà aumentata automaticamente come previsto dalla legge Fornero.