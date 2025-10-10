Pensioni scatta l’aumento del requisito dei 3 mesi Ma il governo salva i lavori più pesanti

Il governo si prepara a rallentare, almeno in parte, l’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, concentrando l’intervento su due categorie specifiche: i lavoratori precoci e quelli impegnati in attività usuranti. La misura, che troverà spazio nella prossima manovra, è stata confermata nella risoluzione di maggioranza approvata da Camera e Senato, e prevede uno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

