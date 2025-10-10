Pensioni la beffa per i lavoratori | requisiti più stringenti per quasi tutti ecco cosa cambia e da quando

Una vera e propria beffa in tema di pensioni. Un’altra promessa delle destre, e soprattutto della Lega, che sembra destinata a infrangersi sui conti. L’aggiornamento dei requisiti per lasciare il lavoro sembra ormai inevitabile, con un’eccezione che dovrebbe riguardare solo pochissimi lavoratori. Per la maggior parte, invece, si potrà andare in pensione dal 2027 solamente lavorando tre mesi in più. L’aggiornamento dei requisiti sulla base della speranza di vita sembra quindi inevitabile per la maggior parte dei lavoratori. Faranno eccezione solamente quelli precoci o che effettuano attività usuranti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

