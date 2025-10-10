Pensioni dal 2027 si va in ritiro a 67 anni e 3 mesi | il governo pensa a sconti per chi fa lavori pesanti
Dal 1° gennaio 2027, l’età per la pensione di vecchiaia in Italia salirà a 67 anni e 3 mesi, come stabilito dalla legge Fornero e in linea con l’incremento della speranza di vita calcolato dall’Istat. L’aumento di tre mesi sarà automatico, ma l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta studiando un intervento mirato per tutelare alcune categorie di lavoratori, in particolare gli usuranti e i precoci. Una misura selettiva che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, avrebbe un costo fino a 3 miliardi di euro annui una volta a regime. L’adeguamento legato alla speranza di vita. L’aumento dell’età pensionabile è frutto del meccanismo automatico introdotto nel 2011 con la riforma Fornero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
