Pensioni dal 2027 si va in ritiro a 67 anni e 3 mesi | il governo pensa a sconti per chi fa lavori pesanti

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal  1° gennaio 2027, l’età per la  pensione di vecchiaia  in Italia salirà a  67 anni e 3 mesi, come stabilito dalla  legge Fornero  e in linea con l’incremento della  speranza di vita  calcolato dall’Istat. L’aumento di tre mesi sarà automatico, ma l’esecutivo guidato da  Giorgia Meloni  sta studiando un intervento mirato per tutelare alcune categorie di lavoratori, in particolare  gli usuranti e i precoci. Una misura selettiva che, secondo la  Ragioneria generale dello Stato, avrebbe un costo fino a  3 miliardi di euro annui  una volta a regime. L’adeguamento legato alla speranza di vita. L’aumento dell’età pensionabile è frutto del meccanismo automatico introdotto nel 2011 con la riforma Fornero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

pensioni dal 2027 si va in ritiro a 67 anni e 3 mesi il governo pensa a sconti per chi fa lavori pesanti

© Thesocialpost.it - Pensioni, dal 2027 si va in ritiro a 67 anni e 3 mesi: il governo pensa a sconti per chi fa lavori pesanti

In questa notizia si parla di: pensioni - ritiro

Pensioni, il piano per il ritiro a 64 anni con il Tfr e 25 di contributi

Cantiere pensioni: nella manovra verrà congelata l’età del ritiro

Pensioni di ottobre 2025: oggi 1° ottobre il pagamento. Accredito, ritiro in contanti e conguagli

pensioni 2027 ritiro 67L’età della pensione nel 2027 salirà a 67 anni e 3 mesi: deroga solo per pochi, ecco chi verrà premiato - Dal 2027 l’età pensionabile verrà aumentata automaticamente come previsto dalla legge Fornero. Si legge su msn.com

pensioni 2027 ritiro 67Pensioni, dall’aumento dell’età a opzione donna e quota 103: le ipotesi in manovra - Con questa formula, rispondendo alle domande dei parlamentari in audizione sul Dpfp, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un intervento sull’adeguam ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni 2027 Ritiro 67