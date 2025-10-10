“ Un’ingiustizia che è stata perpetrata dalla Cassazione e dall’Inps ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo italiano”, sulle pensioni. Così l’attore e doppiatore Luca Ward commenta la condizione di numerosi artisti del mondo dello spettacolo che a seguito di una decisione della Corte di Cassazione denunciano di essere stati “ scippati di giusta pensione “. Mercoledì 22 ottobre alle 11.00 il Nuovo Imaie ha organizzato un panel dal titolo ‘Diritti in scena: previdenza e recuperi Inps agli Artisti Interpreti Esecutori’. “Sono andati a colpire, tra l’altro, persone che ormai non lavorano più e che quindi hanno difficoltà ad andare avanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pensioni artisti, Ward: "Con Inps oggi nostra battaglia, domani toccherà a voi"