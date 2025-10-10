Pensioni artisti Ward | Con Inps oggi nostra battaglia domani toccherà a voi

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Un’ingiustizia che è stata perpetrata dalla Cassazione e dall’Inps ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo italiano”, sulle pensioni. Così l’attore e doppiatore Luca Ward commenta la condizione di numerosi artisti del mondo dello spettacolo che a seguito di una decisione della Corte di Cassazione denunciano di essere stati “ scippati di giusta pensione “. Mercoledì 22 ottobre alle 11.00 il Nuovo Imaie ha organizzato un panel dal titolo ‘Diritti in scena: previdenza e recuperi Inps agli Artisti Interpreti Esecutori’. “Sono andati a colpire, tra l’altro, persone che ormai non lavorano più e che quindi hanno difficoltà ad andare avanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pensioni artisti ward con inps oggi nostra battaglia domani toccher224 a voi

© Lapresse.it - Pensioni artisti, Ward: "Con Inps oggi nostra battaglia, domani toccherà a voi"

In questa notizia si parla di: pensioni - artisti

Pensioni spettacolo, Ward e Boldi lanciano l'allarme: “Costretti a restituire l’assegno, rischiamo il lastrico" - Oltre 80 tra lavoratori e artisti del mondo dello spettacolo, tra cui nomi come Luca Ward e Massimo Boldi, denunciano una situazione paradossale. Secondo msn.com

Da Luca Ward a Massimo Boldi, artisti denunciano: “Scippati di giusta pensione” - Da Luca Ward, a Massimo Dapporto, Massimo Boldi, Jerry Calà, Stefania Sandrelli, Simona Izzo e Franco Oppini, sono tanti gli artisti che denunciano di essere stati ‘scippati’ della pensione che sarebb ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Artisti Ward Inps