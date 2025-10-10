Pensionato mantovano dona un immobile da 100mila euro alla Lega Il partito citato nel testamento insieme a moglie e figlia

Una casa alla moglie, un’altra alla figlia e un immobile alla Lega di Matteo Salvini. È il contenuto di un testamento aperto lo scorso luglio a Mantova, dove il pensionato di 76 anni Pietro Novellini possedeva un fondo in centro. Un immobile dal valore stimato di 100mila euro, che ha deciso di lasciare al partito di cui era stato militante. Come riporta il Corriere della Sera, il testamento conteneva la dicitura « Lascio alla Lega per Salvini premier l’immobile di via Giustiziati». Si tratta di un locale da 51 metri quadri nel centro di Mantova, attualmente usato da un tatuatore. La donazione record. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pensionato - mantovano

Giovedì in aula il voto su Nordio, Piantedosi e Mantovano - facebook.com Vai su Facebook

Pensionato muore e lascia a Salvini un immobile da 100mila euro in eredità: nel testamento di Pietro Novellini moglie, figlia e Lega - Ne è un esempio il caso di Pietro Novellini, un pensionato di 76 anni benestante ma non ricco, che dopo ... msn.com scrive

Moglie, figlia e Lega: il testamento di un pensionato che lascia in eredità a Salvini un immobile da 100 mila euro - Il negozio in centro storico a Mantova affittato a un tatuatore. Scrive msn.com