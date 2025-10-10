Pensionato lascia in eredità un immobile da 100mila euro a Lega e Salvini | Sono nel testamento
Una storia che ha destato sorpresa e curiosità, quella di Pietro Novellini, pensionato mantovano di 76 anni, scomparso nel 2024. Nella lettura del suo testamento, avvenuta davanti al notaio Paola Cavandoli, la vera sorpresa è arrivata quando tra i beneficiari è comparsa anche la Lega per Salvini Premier, destinataria di un immobile del valore stimato attorno ai 100mila euro, situato nel centro storico di Mantova. Il testamento: tra affetti familiari e politica. Nel documento, Pietro Novellini ha diviso il suo patrimonio tra le tre figure a cui ha voluto lasciare un segno concreto: la moglie Clara, la figlia Marianna e il partito politico al quale, anni prima, aveva offerto il proprio sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
