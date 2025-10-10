Pensionato derubato con il trucco del finto carabiniere | due arresti a Passignano Recuperati 11mila euro

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono finiti in manette per aver truffato un 86enne di Passignano sul Trasimeno con l’inganno del “finto operatore delle forze dell’ordine”. I Carabinieri della Compagnia di Perugia e della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato due italiani di 21 e 42 anni.Durante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pensionato - derubato

Finto tecnico del gas truffa un anziano e si porta via i gioielli. Colpo da 20 mila euro - Genova – Al pensionato che ha preso di mira, si è presentato come il tecnico che aveva ricevuto l’incarico di controllare l’impianto di riscaldamento dall’amministratore del condominio. Segnala ilsecoloxix.it

Truffata coppia di pensionati. Bonifici per 290mila euro. Caccia al finto maresciallo - Poi la richiesta di denaro, dimostrando empatia e dando certezze che grazie a lui si sarebbe risolta la situazione. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pensionato Derubato Trucco Finto