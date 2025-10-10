Pensionato derubato con il trucco del finto carabiniere | due arresti a Passignano Recuperati 11mila euro

Sono finiti in manette per aver truffato un 86enne di Passignano sul Trasimeno con l’inganno del “finto operatore delle forze dell’ordine”. I Carabinieri della Compagnia di Perugia e della Stazione di Ponte San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato due italiani di 21 e 42 anni.Durante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: pensionato - derubato

Savona, arrestato dalla polizia l’uomo a processo per la morte del pensionato che aveva derubato http://dlvr.it/TNJW2j @LaStampa - X Vai su X

E’ accaduto nel Vicentino, il pensionato stava portando anche 45 grammi d’oro a Feltre. Fermata dai carabinieri la loro Kia - facebook.com Vai su Facebook

Finto tecnico del gas truffa un anziano e si porta via i gioielli. Colpo da 20 mila euro - Genova – Al pensionato che ha preso di mira, si è presentato come il tecnico che aveva ricevuto l’incarico di controllare l’impianto di riscaldamento dall’amministratore del condominio. Segnala ilsecoloxix.it

Truffata coppia di pensionati. Bonifici per 290mila euro. Caccia al finto maresciallo - Poi la richiesta di denaro, dimostrando empatia e dando certezze che grazie a lui si sarebbe risolta la situazione. Riporta ilrestodelcarlino.it