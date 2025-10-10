Pena di morte esecuzioni record nel 2025 Dagli Usa alla Corea del Nord | dov’è in vigore Noury Amnesty | Delegittimato il diritto internazionale | Le infografiche
Ci sono Paesi in cui è prevista, ma non viene di fatto più eseguita. Ci sono stati in cui veniva praticata, ed è stata abolita. E poi ci sono aree del mondo in cui la pena di morte è ancora un rischio concreto. E proprio nel 2024, secondo gli ultimi dati aggiornati di Amnesty International, il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con 1.518 persone messe a morte in 15 Stati. Una tendenza che prosegue anche nei primi nove mesi del 2025, come riferisce a Ilfattoquotidiano.it Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, “in un crescente clima di insicurezza globale e delegittimazione del diritto internazionale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
10 ottobre, giornata mondiale contro la pena di morte
Morte Cecilia De Astis, arrestata madre del 13enne al volante: ricettazione e cumulo di pena per furti
Trump chiederà la pena di morte nei casi di omicidi commessi a Washington DC
Secondo fonti investigative, se condannato rischia anche "la pena di morte": nel rogo morirono 12 persone e andare distrutti 6.800 edifici su 9.500 ettari di terreno - facebook.com Vai su Facebook
Oggi entra solennemente nel Pantheon di Parigi Robert Badinter (1928-2024), il ministro della giustizia che si impegnò per l’abolizione della pena di morte in Francia. La pena capitale fu abolita 44 anni fa in questo giorno. - X Vai su X
In Iran 1200 pene di morte eseguite da inizio anno. La metà per reati legati alla droga - Secondo Elisabetta Zamparutti, tesoriere di Nessuno tocchi Caino, stiamo assistendo a “un’ondata che non ha precedenti negli ultimi decenni" ... Si legge su huffingtonpost.it
Corea del Nord, l’Onu denuncia boom di esecuzioni e pena di morte per chi vede film stranieri - L’Alto commissariato dell’Onu per i Diritti umani: gli ultimi 10 anni hanno registrato un arretramento forte e su molteplici fronti delle libertà individuali in Corea del Nord ... ilsole24ore.com scrive