Pena di morte esecuzioni record nel 2025 Dagli Usa alla Corea del Nord | dov’è in vigore Noury Amnesty | Delegittimato il diritto internazionale | Le infografiche

Ci sono Paesi in cui è prevista, ma non viene di fatto più eseguita. Ci sono stati in cui veniva praticata, ed è stata abolita. E poi ci sono aree del mondo in cui la pena di morte è ancora un rischio concreto. E proprio nel 2024, secondo gli ultimi dati aggiornati di Amnesty International, il numero di esecuzioni a livello globale ha raggiunto il livello più alto dal 2015, con 1.518 persone messe a morte in 15 Stati. Una tendenza che prosegue anche nei primi nove mesi del 2025, come riferisce a Ilfattoquotidiano.it Riccardo Noury, portavoce di Amnesty, “in un crescente clima di insicurezza globale e delegittimazione del diritto internazionale “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

10 ottobre, giornata mondiale contro la pena di morte

