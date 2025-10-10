Pellegatti | Tonali uno dei grandi rimpianti Mai chiesto di andare via Con una nuova proprietà …

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube di Sandro Tonali e di un possibile suo futuro ritorno in Italia. Ecco le sue parole e l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti tonali uno dei grandi rimpianti mai chiesto di andare via con una nuova propriet224 8230

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tonali uno dei grandi rimpianti. Mai chiesto di andare via. Con una nuova proprietà …”

In questa notizia si parla di: pellegatti - tonali

Calciomercato, Pellegatti: “Jashari? Ama il Milan come Tonali. Ogni…”

pellegatti tonali grandi rimpiantiPellegatti: “Tonali uno dei grandi rimpianti. Mai chiesto di andare via. Con una nuova proprietà - Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube di Sandro Tonali e di un possibile suo futuro ritorno in Italia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Tonali Grandi Rimpianti