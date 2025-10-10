Pellegatti | Tonali uno dei grandi rimpianti Mai chiesto di andare via Con una nuova proprietà …

Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube di Sandro Tonali e di un possibile suo futuro ritorno in Italia. Ecco le sue parole e l'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Tonali uno dei grandi rimpianti. Mai chiesto di andare via. Con una nuova proprietà …”

In questa notizia si parla di: pellegatti - tonali

Calciomercato, Pellegatti: “Jashari? Ama il Milan come Tonali. Ogni…”

Dopo l'indiscrezione di ieri, Carlo Pellegatti ha rincarato la dose, svelando un’ipotesi clamorosa: «L’idea di Gerry Cardinale è quella di fondare una new company con Milan e Yankees da 7 miliardi di dollari». Un piano che coinvolgerebbe la famiglia Steinbre - facebook.com Vai su Facebook

Pellegatti: “Tonali uno dei grandi rimpianti. Mai chiesto di andare via. Con una nuova proprietà - Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato su YouTube di Sandro Tonali e di un possibile suo futuro ritorno in Italia. Riporta msn.com