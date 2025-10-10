Pedullà | La giustizia sportiva è da rifondare per Osimhen andiamo alle calende greche

Ilnapolista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfredo Pedullà ha parlato del caso plusvalenze che sta coinvolgendo il Napoli in merito all’acquisto di Victor Osimhen. Le parole di Pedullà su Osimhen. Il giornalista, sul suo canale YouTube, ha dichiarato: «La giustizia sportiva è da rifondare. Bisogna mettere dei paletti: sulle plusvalenze non c’è mai stato un decalogo, non c’è un tariffario. Per Osimhen andiamo alle calende greche, per la Juventus decidiamo in cinque minuti, per un altro club in due mesi e per un altro ancora in uno-due anni. Non bisogna affannarsi troppo a parlare di queste cose, non cambieranno mai fino a quando non cambierà la giustizia sportiva, lenta, pachidermica, che va avanti con un passo di elefante, che si ricorda quando deve ricordarsi, che finge di non ricordarsi, che si ricorda in ritardo o mai si ricorda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

