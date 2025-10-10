Pedone investito a Casnigo sul posto in codice rosso anche l’elisoccorso

Grande dispiegamento di soccorsi venerdì sera, 10 ottobre, in via Brusit a Casnigo. Il 118 segnala l’investimento di un pedone. Sul posto, intorno alle 18.30, sono intervenuti l’elisoccorso, due ambulanze, l’automedica oltre ai carabinieri di Clusone. Non è chiara la dinamica dell’incidente. Sarebbero almeno tre le persone coinvolte, una delle quali soccorsa in codice rosso (massima gravità). Seguono aggiornamenti . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pedone investito a Casnigo, sul posto in codice rosso anche l’elisoccorso

